Анорексия или болезнь Лайма? Белла Хадид уже месяц лежит в больнице

Супермодель Белла Хадид уже месяц лежит в больнице

Супермодель Белла Хадид вот уже как месяц находится в больнице из-за проблем со здоровьем, сообщает Cosmo.

Недавно ее мать, экс-модель Иоланда Хадид, поделилась душераздирающими фотографиями из больницы, где Белла лежит рядом с капельницами и медицинским оборудованием для диализа.

Официальные источники сообщают, что у модели произошло обострение хронической болезни Лайма, диагностированной в 2012 году. Однако многие поклонники не согласны с этой версией и ставят на более серьезные проблемы со здоровьем.

Симптомы, проявляющиеся у Беллы, могут быть связаны не с болезнью Лайма, а с возможными осложнениями почек, вызванными длительной анорексией, считают поклонники модели.

Один из пользователей социальных сетей выразил мнение, что «большинство ее симптомов связано с тем, что она слишком худая», добавив, что ее мать, Иоланда, убеждает Беллу в том, что это последствия хронической болезни. Эта точка зрения нашла поддержку у многих других подписчиков главным образом потому, что мать Беллы и Джиджи Хадид известна своими радикальными методами по сбросу веса и привычками, граничащими с РПП.

Фото: Instagram*/yolanda.hadid

Тем временем сама болезнь Лайма продолжает вызывать споры среди медиков: одни специалисты признают ее хроническое течение, другие же категорически отрицают это.

Иоланда Хадид, под стать дочери, также не раз становилась объектом критики за свои действия и заявления. В прошлом ее обвиняли в симуляции недуга во время участия в шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз». Неужели Белла пошла враньем в маму или это просто совпадение?

