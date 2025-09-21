«Девки — гадины»: Шура рассказал о скандале на концерте в Ставрополе

Дарья Корзина
Дарья Корзина 30 0

Женщину пустили насладиться концертом кумира бесплатно. Однако ей это показалось подозрительным.

Шура рассказал о скандале с поклонницей в Ставрополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Шура рассказал о скандале на концерте в Ставрополе: зрители поддержали ее

На концерте в Ставрополе певец Александр Медведев, более известный как Шура, вступил в перепалку с фанаткой. Женщина с криками утверждала, что перед публикой — не настоящий артист, а двойник. Об этом сам певец рассказал на шоу на федеральном телеканале.

«Это не Шура, это не он! Это двойник!» — выкрикивала зрительница.

По словам певца, фанатку пустили на концерт бесплатно, и она заявила, что ее «на халяву пустили на концерт, значит, (выступал. — Прим. ред.) не Шура. Если бы Шура, было бы дорого».

Артист признался, что публика поддержала женщину и до конца выступления скандировала «Не Шура!».

«Девки — гадины тоже, взяли ее и поддержали. Хором начали орать», — посетовал он.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

