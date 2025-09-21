«Интервидение» посмотрели четыре миллиарда человек по всему миру

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Зрители также смогли увидеть закулисную жизнь музыкального конкурса.

Сколько человек посмотрело Интервидение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Международный музыкальный конкурс «Интервидение», прошедший в Москве, посмотрели четыре миллиарда зрителей со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, четыре миллиарда зрителей̆ трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — отметили организаторы.

Зрители смогли увидеть не только выступления участников, но и закулисную жизнь конкурса. Центром прямого эфира стала студия на «Live Арене» с ведущими Nansi и Sidorov и звездным корреспондентом и блогером Кариной Кросс, где проходили интервью с артистами, гостями, членами жюри и послами конкурса, а также обсуждались события за пределами сцены.

Россию на «Интервидении» представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с композицией «Прямо по сердцу». Культурным послом конкурса стал капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Ведущими вечера были певец Алексей Воробьев и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

В ходе финала SHAMAN попросил жюри не выставлять оценки за его выступление. Победителем конкурса стал артист из Вьетнама Дык Фук, второе место заняло трио NOMAD из Киргизии, а третье — певица Дана Аль-Мир из Катара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о неудачных попытках сорвать «Интервидение-2025». По его словам, было оказано серьезное давление на некоторых участников, однако все попытки провалились.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

