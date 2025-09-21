«Он был мощной силой»: в США прощаются с Чарли Кирком

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 12 0

Тысячи человек пришли почтить память убитого активиста.

Фото, видео: Reuters/Daniel Cole; 5-tv.ru

В США проходит церемония прощания с убитым политическим активистом Чарли Кирком

В США прощаются с политическим активистом Чарли Кирком. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Около стадиона State Farm, находящегося в американском штате Аризона, собралась огромная очередь из желающих проститься с Кирком. Толпа начала собираться на рассвете, а некоторые и вовсе занимали места с ночи. Многие люди пришли целыми семьями.

«Для меня невероятно важно почтить память Чарли. Он был мощной силой на университетских кампусах США, а затем и за их пределами. Он выдерживал самые разные нападки и ложные обвинения в свой адрес. Поэтому теперь мы стоим за него», — заявила одна из жительниц США.

Другой житель Соединенных Штатов отметил, что самым главным качеством Кирка была готовность вступать в открытый диалог и говорить правду.

Также сообщается, что перед входом на стадион, где состоится траурная панихида, будет усиленная проверка службы безопасности.

Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк подвергся 10 сентября покушению во время выступления в Университете долины штата Юта. Его с огнестрельным ранением госпитализировали в критическом состоянии. Спустя некоторое время он скончался в больнице.

Спустя несколько дней по подозрению в убийстве Кирка был задержан 22-летний Тайлер Робинсон. До этого он признался в содеянном своему отцу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что предполагаемого убийцу Чарли Кирка обвинят в убийстве первой степени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

