Эрика Кирк, вдова убитого в США активиста Чарли Кирка, простила убийцу своего мужа. Об этом женщина сообщила в своей речи во время поминальной службы.

Вдова активиста уточнила, что считает убийцу своего супруга обычным молодым человеком — таким же, как те юноши, которых «спасал» Кирк.

«Он хотел спасти молодых людей — таких же, как тот, кто лишил его жизни», — подчеркнула Эрика Кирк.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк открыто выступал против военной помощи Украине, критиковал президента страны Владимира Зеленского, называя его «марионеткой ЦРУ», и подчеркивал, что Крым «всегда был частью России».

