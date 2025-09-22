Проверка документов: во Владивостоке изъяли крупную партию наркотиков

Во Владивостоке полиция изъяла крупную партию наркотиков

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию героина при досмотре автомобиля. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе осмотра автомашины, на которой передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили и изъяли из скрытых полостей транспортного средства 183 свертка с наркотическим веществом», — отметили в ведомстве.

Еще семь свертков правоохранители обнаружили при личном досмотре у пассажира автомобиля.

Полицейские подчеркнули, что причиной досмотра автомобиля стала неадекватная реакция водителя и пассажира после того, как сотрудники ГАИ остановили машину для проверки документов.

Подозреваемые заключены под стражу. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Россию пытались ввезти почти тонну наркотиков внутри бананов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.