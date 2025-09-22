Проверка документов: во Владивостоке изъяли крупную партию наркотиков

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

Подозреваемые планировали распространить запрещенные вещества.

Насколько большую партию наркотиков изъяли во Владивостоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Владивостоке полиция изъяла крупную партию наркотиков

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию героина при досмотре автомобиля. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе осмотра автомашины, на которой передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили и изъяли из скрытых полостей транспортного средства 183 свертка с наркотическим веществом», — отметили в ведомстве.

Еще семь свертков правоохранители обнаружили при личном досмотре у пассажира автомобиля.

Полицейские подчеркнули, что причиной досмотра автомобиля стала неадекватная реакция водителя и пассажира после того, как сотрудники ГАИ остановили машину для проверки документов.

Подозреваемые заключены под стражу. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Россию пытались ввезти почти тонну наркотиков внутри бананов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

3:37
Власти США хотят заявить о влиянии парацетамола на развитие аутизма у детей
3:17
«Все затаили дыхание»: Трамп произнес речь на церемонии прощания с Чарли Кирком
2:43
Дорожные посты ветеринарного контроля товаров между регионами могут появиться в России
2:20
Проверка документов: во Владивостоке изъяли крупную партию наркотиков
2:00
«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
1:40
Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа

Сейчас читают

Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
«Он был мощной силой»: в США прощаются с Чарли Кирком
«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год