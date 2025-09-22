Дорожные посты ветеринарного контроля товаров между регионами могут появиться в России

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Проверке подвергнутся мясо, рыба, молоко, яйца, корма и транспортируемые животные.

Что такое ветконтроль товаров

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дорожные посты ветконтроля товаров между регионами могут появиться в РФ

Посты ветконтроля товаров на дорогах между регионами могут появиться в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Журналисты агентства уточняют, что мера должна быть реализована до 31 марта 2026 года и будет действовать постоянно.

Процедура подразумевает проверку товаров животного происхождения (мясо, рыбу, молоко, яйца, животных, кормов и прочих) для профилактики распространения заболеваний и обеспечения безопасности продукции. Она включает не только проверку документации и внешнего вида товаров, но и, при необходимости, лабораторные исследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в составе молочных продуктов четырех производителей в России нашли говяжий жир и растительные компоненты. Молочку поставляли в крупные торговые сети и соцобъекты в стране. Теперь общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

3:37
Власти США хотят заявить о влиянии парацетамола на развитие аутизма у детей
3:17
«Все затаили дыхание»: Трамп произнес речь на церемонии прощания с Чарли Кирком
2:43
Дорожные посты ветеринарного контроля товаров между регионами могут появиться в России
2:20
Проверка документов: во Владивостоке изъяли крупную партию наркотиков
2:00
«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
1:40
Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа

Сейчас читают

Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
«Он был мощной силой»: в США прощаются с Чарли Кирком
«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год