Дорожные посты ветеринарного контроля товаров между регионами могут появиться в России
Проверке подвергнутся мясо, рыба, молоко, яйца, корма и транспортируемые животные.
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
Посты ветконтроля товаров на дорогах между регионами могут появиться в России. Об этом сообщают РИА Новости.
Журналисты агентства уточняют, что мера должна быть реализована до 31 марта 2026 года и будет действовать постоянно.
Процедура подразумевает проверку товаров животного происхождения (мясо, рыбу, молоко, яйца, животных, кормов и прочих) для профилактики распространения заболеваний и обеспечения безопасности продукции. Она включает не только проверку документации и внешнего вида товаров, но и, при необходимости, лабораторные исследования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в составе молочных продуктов четырех производителей в России нашли говяжий жир и растительные компоненты. Молочку поставляли в крупные торговые сети и соцобъекты в стране. Теперь общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.
