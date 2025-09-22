Экс-руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» объявлен в розыск

Экс-глава ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Бабеев объявлен в розыск

Бывший руководитель федерального государственного унитарного предприятия ФГУП «Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ Эдуард Бабеев объявлен в международный розыск. Как сообщается в материале издания «Коммерсантъ», его обвиняют в хищении примерно 180 миллионов рублей при проведении ремонта четырех курортных объектов. Отмечается, что строитель скрылся за границей, в связи с чем все процессуальные решения проводятся заочно.

В Московском городском суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Бабеева на решение Таганского районного суда, продлившего срок его заочного ареста. Обвинение строится согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) РФ о мошенничестве в особо крупных размерах. Дело было возбуждено еще в апреле 2023 года.

Изначально Бабеев проходил свидетелем, однако изменения процессуального статуса он не застал — уехал из России в декабре 2024-го. В марте это и произошло, в отношении фигуранта было вынесено заочное решение о заключении под стражу, спустя еще два месяца — о продлении меры пресечения. Адвокат Артем Юдин, добиваясь отмены содержания в СИЗО, утверждал, что Бабеев не скрывался от следствия, а когда бывал в РФ, не избегал встреч со следователем.

Суд на очередном заседании жалобу защиты отклонил и объявил Бабеева в международный розыск. Материалы будут направлены в Интерпол, но есть сомнения в вероятности экстрадиции в связи с сегодняшней обстановкой на международной арене.

По данным следствия, в 2021-2022 годах Бабеев, который в этот период возглавлял «Ремонтно-строительное управление», подписал договоры подряда с ООО «Торговый дом М1» и ООО «УК „Уютный квартал“». Первая компания обязалась отремонтировать оздоровительные комплексы в Ялте, Москве, Кисловодске и Тверской области. Вторая — провести капремонт в медучреждениях в столице и Подмосковье.

Часть работ была просрочена, часть не выполнили вовсе, ущерб оценили в 177,7 миллиона рублей. Бабеева подозревают в сговоре с подрядчиками. Стоит отметить, он не впервые привлекается к уголовной ответственности. Весной 2024-го его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности, речь шла о незаконном использовании служебного автотранспорта после ликвидации предприятия. Тогда Бабеев отделался штрафом в размере 70 тысяч рублей.

