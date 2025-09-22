«Заглянула в сумку»: певицу MIA BOYКА обокрали в Турции

Российскую певицу Миа Бойка обокрали в Турции на семь миллионов рублей

У российской певицы Марии Бойко, более известной как MIA BOYКА, украли украшений на сумму более семи миллионов рублей. Инцидент произошел, когда исполнительница была в Турции. Об этом сообщает «МК».

Бойко уточнила, что в Стамбуле была всего пару дней. Заселившись в отель, она разложила вещи. Мешочек с драгоценностями, в котором были бриллиантовый крест и серьги с бриллиантами в четыре карата, положила в сумку. Из номера, по словам самой артистки, она неоднократно выходила, но украшений с собой не брала.

О том, что украшения украли, Бойко поняла, когда уже покинула Турцию.

«Я поняла, что у меня нет сережек, уже в тот момент, когда была на новом месте. Заглянула в сумку и не увидела там мешочка с драгоценностями. <…> Я начала звонить в отель с надеждой, что они нашли мои украшения. Но они сказали, что никто ничего не видел. Охрана отеля якобы посмотрела камеры. Я этих кадров, конечно, не видела, так как была к тому моменту уже в другой стране», — отметила исполнительница.

Артистка призналась, что уже смирилась с потерей украшений, хотя поначалу даже плакала из-за кражи. По словам певицы, украшения стоят больше семи миллионов рублей.

Данный инцидент укрепил Бойко во мнении, что Москва — самый «безопасный город на планете». Певица рассказала, что с ней бывали ситуации, когда она забывала закрыть окно в машине и по возвращении обнаруживала все свои вещи на том же месте.

