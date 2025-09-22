«Заглянула в сумку»: певицу MIA BOYКА обокрали в Турции

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 19 0

Украденные драгоценности стоят больше семи миллионов рублей.

Что украли у Миа Бойка в Турции

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российскую певицу Миа Бойка обокрали в Турции на семь миллионов рублей

У российской певицы Марии Бойко, более известной как MIA BOYКА, украли украшений на сумму более семи миллионов рублей. Инцидент произошел, когда исполнительница была в Турции. Об этом сообщает «МК».

Бойко уточнила, что в Стамбуле была всего пару дней. Заселившись в отель, она разложила вещи. Мешочек с драгоценностями, в котором были бриллиантовый крест и серьги с бриллиантами в четыре карата, положила в сумку. Из номера, по словам самой артистки, она неоднократно выходила, но украшений с собой не брала.

О том, что украшения украли, Бойко поняла, когда уже покинула Турцию.

«Я поняла, что у меня нет сережек, уже в тот момент, когда была на новом месте. Заглянула в сумку и не увидела там мешочка с драгоценностями. <…> Я начала звонить в отель с надеждой, что они нашли мои украшения. Но они сказали, что никто ничего не видел. Охрана отеля якобы посмотрела камеры. Я этих кадров, конечно, не видела, так как была к тому моменту уже в другой стране», — отметила исполнительница.

Артистка призналась, что уже смирилась с потерей украшений, хотя поначалу даже плакала из-за кражи. По словам певицы, украшения стоят больше семи миллионов рублей.

Данный инцидент укрепил Бойко во мнении, что Москва — самый «безопасный город на планете». Певица рассказала, что с ней бывали ситуации, когда она забывала закрыть окно в машине и по возвращении обнаруживала все свои вещи на том же месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что телеведущую Ксению Бородину обокрали в Италии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:54
В Правительстве РФ поддержали проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
6:50
В Москве начались масштабные проверки точек по продаже табака для кальянов
6:50
В России упал спрос на молочные продукты
6:35
Генетики из США пообещали воскресить знаменитую птицу додо
6:32
«Заглянула в сумку»: певицу MIA BOYКА обокрали в Турции
6:21
Экс-руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» объявлен в розыск

Сейчас читают

«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
«Он был мощной силой»: в США прощаются с Чарли Кирком
«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год