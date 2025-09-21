Собянин рассказал о пунктах гуманитарной помощи бойцам СВО

На юге Москвы есть несколько пунктов приема гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

Около 20 организаций на юге города, в том числе некоммерческие, депутаты Госдумы и Мосгордумы, представители префектуры, управ и муниципальных округов всесторонне поддерживают военнослужащих на СВО и проживающих на новых территориях людей.

Отмечалось, что за три года свыше двух тысяч человек приняли активное участие в гуманитарных миссиях. Новые волонтеры постоянно присоединяются к движению. Жители российской столицы могут отдать постельное белье, гигиенические средства, канцелярские и продовольственные товары, а также предметы первой необходимости и термобелье в такие пункты.

Места помощи

Пункты приема гуманитарной помощи находятся в Южном административном округе. Один из таких расположен в Нагатино-Садовниках.

С понедельника по пятницу в этом месте собираются волонтеры благотворительного фонда «Мы рядом». Здесь плетутся маскировочные сети и шьются специальные костюмы.

«За три года к акциям присоединились более двух тысяч жителей округа: кто-то приносит продукты и лекарства, плетет маскировку, комплектует и грузит посылки. Такая кооперация превращает добрую инициативу в реальную постоянную помощь», — отметил директор фонда «Мы рядом», муниципальный депутат Нагатино-Садовников Андрей Сеземов.

Другой такой пункт работает в районе Чертаново Северное при храме Державной Иконы Божией Матери.

Адресаты помощи

Собранные горожанами и изготовленные волонтерами вещи направляются на СВО и в новые регионы. За три года из ЮАО организовали 239 гуманитарных выездов. В составе последнего груза бойцы получили планшеты, маскировочные сети и портативный источник питания. До этого им доставили автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы, рации, тактические шлемы и наушники.

Адресная поддержка оказывается образовательным и социальным учреждениям ЛНР и ДНР. Так, помощь получили Сватовская специальная (коррекционная) школа-интернат, специализированный дом ребенка «Гнездышко» в Макеевке, детская школа искусств № 3 Мариуполя и центр социального обслуживания населения Киевского района Донецка. В эти места доставили одежду, продовольственные наборы, игрушки и канцелярию.

Про медицинские организации тоже не забывают. В госпитали направляют перевязочные материалы, медикаменты и средства первой помощи. В новые и приграничные регионы постоянно доставляют продукты, одежду и обувь, средства личной гигиены, электротовары и другие необходимые вещи.

