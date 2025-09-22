Водитель грузовика засмотрелся порно и стал виновником смерти мужчины

Диана Кулманакова
У жертвы осталось двое детей.

Фото: 5-tv.ru

People: Водитель грузовика засмотрелся порно и стал виновником смерти мужчины

Британский 43-летний дальнобойщик Нил Платт приговорен к десяти годам тюрьмы за аварию, унесшую жизнь 46-летнего Дэнни Эйчисона — отца двоих детей. Как выяснило следствие, водитель грузовика просматривал порнографические материалы, находясь за рулем. Об этом сообщило издание People.

Трагедия произошла в мае прошлого года. Эйчисон возвращался домой и разговаривал с супругой по громкой связи, когда его автомобиль остановился в пробке. В этот момент грузовик Платта на скорости 87 км/ч врезался в нее, мгновенно убив водителя. Машина загорелась после удара о впереди стоявший грузовик.

Как установил суд, за 45 секунд до столкновения Платт почти не смотрел на дорогу, отвлекаясь на соцсети и мессенджеры. Экспертиза подтвердила, что часть просмотренного им контента носила порнографический характер.

«Бывают моменты, когда жизнь становится невыносимой, и я думаю: я просто хочу снова увидеть папу живым», — призналась 15-летняя дочь погибшего Элла.

