Человек-травмпункт: Тома Холланда госпитализировали со съемочной площадки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Инцидент может повлиять на дату премьеры нового супергеройского фильма.

Что с Томом Холландом, какую травму он получил

Фото: www.globallookpress.com/Jose Oliva / Jose Oliva

Тома Холланда госпитализировали из-за полученной на съемках травмы

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, был экстренно госпитализирован после несчастного случая на съемочной площадке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время выполнения трюка на студии Leavesden Studios в Великобритании, где в настоящее время снимается четвертый фильм франшизы с рабочим названием «Человек-паук: Совершенно новый день». По предварительным данным, 29-летний актер получил удар по голове, что предварительно привело к сотрясению мозга. Тяжесть травмы Холланда пока не раскрывается.

Съемки картины, бюджет которой оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов (около 17 миллионов рублей), были немедленно приостановлены. Отец актера, Доминик Холланд, публично подтвердил происшествие, отметив, что Том будет вынужден взять перерыв в работе «на некоторое время». Инцидент может повлиять на дату премьеры, запланированную на 31 июля 2026.

Также за несколько дней до инцидента Холланд вместе со своей невестой, актрисой Зендеей, присутствовал на благотворительном мероприятии, но покинул его раньше времени из-за плохого самочувствия.

Помимо работы над супергеройским блокбастером, Холланд занят в съемках «Одиссеи» — масштабного проекта режиссера Кристофера Нолана, основанного на греческом эпосе. Актер уже назвал эту роль делом всей своей жизни.

