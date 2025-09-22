«Злая мачеха»: принцы Гарри и Уильям обзывали Камиллу после смерти матери

Daily mail: Принцы Гарри и Уильям обзывали Камиллу после смерти матери

После смерти принцессы Дианы юные Уильям и Гарри с трудом принимали присутствие Камиллы в жизни своего отца, короля Карла III. По словам королевского биографа Тома Куинна, братья даже дали ей обидные прозвища — «Злая мачеха», «Леди Макбет», «Круэлла де Виль» и «Западная ведьма». Эти детские фантазии отражали страх перед образами из сказок и обиду на женщину, которая ассоциировалась у них с разлучницей родителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Со временем Камилла все же сумела занять прочное место рядом с королем Карлом. Несмотря на скандалы и скепсис общества, публика постепенно приняла ее в роли супруги будущего монарха. Уильям, как отмечают источники, смог наладить с ней отношения, тогда как Гарри сохранял дистанцию. В своих мемуарах он писал, что с братом умолял отца не жениться на Камилле.

В 2023 году сообщает, что у Камиллы по-прежнему нет контакта с Сассексами. В книге «Конец игры» автор Омид Скоби упоминается, что королева «сочувствует» испытаниям Меган Маркл, но не уважает Гарри и его супругу за их поведение.

На прошлой неделе стало известно о первой за долгое время встрече Гарри с монархом. Герцог Сассекский провел 54 минуты в Кларенс-хаусе за чашкой чая с отцом. По данным Daily Mail, разговор прошел в теплой, хотя и сдержанной атмосфере и стал «важным первым шагом» на пути к восстановлению доверия. Гарри пообещал отцу, что не будет разглашать детали беседы и воздержится от публичных комментариев.

«Рано или поздно большинству семей удается прийти к какому-то соглашению после конфликта», — отметил источник из окружения монарха.

