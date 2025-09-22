Лавров заявил о росте интереса стран Глобального Юга к контактам с Донбассом

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Промышленный потенциал Донбасса и Новороссии действительно масштабен.

Интерес Глобального Юга к сотрудничеству с Донбассом растет

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Лавров: интерес Глобального Юга к сотрудничеству с Донбассом продолжает расти

Интерес стран Глобального Юга к развитию контактов с Донбассом и Новороссией продолжает расти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с Никарагуа.

«Мы видим, что интерес стран Глобального Юга и Востока к налаживанию контактов с новыми российскими регионами растет. Такие контакты мы будем и далее всемерно поощрять, тем более, что промышленный потенциал Донбасса и Новороссии действительно масштабен», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Никарагуа и Россия остаются давними стратегическими партнерами и надежными друзьями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за четыре года проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры планируются на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая как двусторонние отношения, так и международную повестку.

