Лавров заявил о росте интереса стран Глобального Юга к контактам с Донбассом

Лавров: интерес Глобального Юга к сотрудничеству с Донбассом продолжает расти

Интерес стран Глобального Юга к развитию контактов с Донбассом и Новороссией продолжает расти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с Никарагуа.

«Мы видим, что интерес стран Глобального Юга и Востока к налаживанию контактов с новыми российскими регионами растет. Такие контакты мы будем и далее всемерно поощрять, тем более, что промышленный потенциал Донбасса и Новороссии действительно масштабен», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Никарагуа и Россия остаются давними стратегическими партнерами и надежными друзьями.

