Пассажирский поезд загорелся под Краснодаром

Возгорание пассажирского поезда произошло на Кубани

В Каневском районе Краснодарского края произошел инцидент с возгоранием электропоезда, следовавшего по маршруту Краснодар — Староминская.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, пожар вспыхнул в двух вагонах в 12:29 по местному времени между станциями Деревянковка и Албаши. На момент инцидента в поезде находились 56 пассажиров, которые были оперативно эвакуированы без каких-либо травм.

На место происшествия был направлен пожарный поезд, и к 13:30 огонь удалось локализовать.

Открытое горение было полностью ликвидировано к 13:46, а к 15:27 пожар был окончательно потушен. В ликвидации возгорания принимали участие 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники.

В связи с инцидентом Краснодарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в электропоезде. Установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В данный момент проводятся работы по восстановлению двух пострадавших трансформаторов, а подача электроэнергии была восстановлена с помощью резервных подстанций.

