В трех судах Москвы объявили пожарную эвакуацию

В трех судах в Москве была объявлена пожарная эвакуация. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Прервать работу были вынуждены Басманный, Мещанский и Тверской районные суды столицы.

«Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара», — объявляют в оповещении.

До этого, 18 сентября, в Москве на Павелецкой набережной загорелось административное здание. Возгорание произошло на крыше бизнес-центра. Огонь был ликвидирован усилиями 29 сотрудников МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Щербинке загорелась крыша заброшенного склада. Пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров. Среди последствий инцидента — обрушившаяся кровля. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали 45 сотрудников МЧС, привлекли 11 единиц специальной техники. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.

