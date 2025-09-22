«Россия объединяет»: на Западе обсуждают прошедшее «Интервидение-2025»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Зарубежные СМИ отметили, что конкурс стал значимым культурным событием.

Как на Западе отреагировали на Интервидение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

France24: «Интервидение» составит конкуренцию «Евровидению»

Зарубежная пресса бурно обсуждает прошедший в России музыкальный конкурс «Интервидение», в котором приняли участие представители 23 стран.

Так, американская газета The Washington Post написала о том, что «Интервидение» — это шанс для России вернуться на мировую культурную сцену.

«Значение этого соревнования трудно переоценить: оно демонстрирует мир, который принял Россию, а не отверг ее», — говорится в материале.

Французский телеканал France 24 сообщил, что конкурс стал значимым культурным событием, способным составить конкуренцию «Евровидению». В материале также отметили, что все исполнители пели на языке своей страны, в то время как на европейском конкурсе большинство композиций звучат на английском.

«В субботу Россия возродила свой конкурс песни «Интервидение», в котором приняли участие артисты из более чем 20 стран… Он составит конкуренцию декадентскому «Евровидению», — отмечается в публикации телеканала.

В агентстве Reuters заявили, что «Интервидение» задумано как геополитический и консервативный конкурент «Евровидения», основанный на традиционных семейных ценностях.

Не осталась в стороне и американская газета The New York Times, которая отметила, что Россия стремится к объединению союзников.

«Россия объединяет союзников по всему миру и бросает вызов геополитическому и культурному господству Запада», — подчеркнули в сообщении.

По мнению британской газеты The Guardian, проведение «Интервидения» иллюстрирует стремление руководства стран Глобального Юга сформировать самостоятельный культурный центр, который сможет противостоять влиянию западной культуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как прошел конкурс «Интервидение-2025», в котором победил исполнитель из Вьетнама.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

