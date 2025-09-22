Умер занимавшийся разработкой ИИ профессор ННГУ Александр Горбань

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Его уход — большая потеря для российской науки.

Умер занимавшийся разработкой ИИ профессор Горбань

Фото: Официальный сайт Нижегородского университета Лобачевского

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) Александр Горбань скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба высшего образовательного учреждения.

«Профессор ННГУ Александр Горбань скончался на 74-м году жизни», — говорится в сообщении.

Александр Горбань долгие годы посвятил изучению принципов работы искусственного интеллекта и анализу данных. На момент смерти он занимал позицию главного научного сотрудника в научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных при университете.

Профессор был ключевой фигурой в научном сообществе Нижнего Новгорода. Он руководил важнейшими исследовательскими проектами одного из ведущих вузов страны. Среди них был и мегагрант под названием «Масштабируемые сети систем ИИ для анализа данных растущей размерности».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Дмитрий Дибров вышел на связь после новостей о ДТП
19:13
«Россия объединяет»: на Западе обсуждают прошедшее «Интервидение-2025»
19:05
«Я сбитый летчик»: Орлова заявила о невозможности восстановить карьеру певицы
18:54
Бандитский Петербург: конфликт между УК и ТСЖ в Северной столице закончился стрельбой
18:46
Умер занимавшийся разработкой ИИ профессор ННГУ Александр Горбань
18:42
«Поют и будут петь»: Высоцкий выступил против запрета песен Михаила Круга

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год