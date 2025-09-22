Переработка должна оплачиваться: как получить деньги за сверхурочный труд

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Если вам отказываются платить, то вы можете подать заявление в Роструд.

Как получить деньги за переработку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Адвокат Аржанникова: переработка на два часа оплачивается по 1,5-кратной ставке

Переработка на два часа оплачивается по 1,5-кратной ставке. Об этом в беседе с aif.ru рассказала адвокат Анна Аржанникова.

Иногда сотрудникам приходится задерживаться на работе по требованию руководства. По словам эксперта, начальство обычно не оформляет переработки официально, хотя они должны быть указаны в табеле учета рабочего времени.

Чтобы получить оплату за сверхурочный труд, необходимо заранее официально зафиксировать переработку, потребовав у работодателя оформить приказ. Так у вас будет доказательство, что вы работали по инициативе руководства.

«Хорошо работают свидетельские показания коллег или клиентов. Также можно после каждой переработки писать и регистрировать служебные записки с подробным указанием причин и количества часов переработки», — добавила Аржанникова.

Если работодатель отказывается выплачивать вам деньги, то вы вправе обратиться с заявлением в Роструд, приложив документы, подтверждающие переработку.

Трудовой кодекс гласит, что переработка на два часа оплачивается по 1,5-кратной ставке. А все, что больше, — по удвоенному тарифу. График работы не имеет значения.

Переработка должна оплачиваться: как получить деньги за сверхурочный труд
