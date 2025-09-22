Зеленский зарегистрировал законопроект об отправке ВСУ в другие страны
Среди рассматриваемых Киевом государств — Турция и Великобритания.
Фото: Reuters/Alina Smutko
Украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отправке подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что Зеленский выдвинул Верховной раде предложение направить боевиков ВСУ в Турцию и Великобританию.
«Об этом идет речь в поданном президентом в раду законопроекте 14059 «О направлении подразделений ВСУ в другие государства», — отмечает украинское издание.
Министр обороны страны Денис Шмыгаль вместе с тем подчеркивает, что этот закон «необходим». Он якобы обеспечит украинским боевикам возможность «получить сложную военную технику», а также «освоить ее использование».
Зеленский планирует направить в Турцию корвет ВМС «Гетман Иван Мазепа» (типа Ada) и 106 боевиков. В Великобританию — противоминные корабли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму сравнили новые санкции Украины с лаем злой беззубой собаки. По мнению ректора Крымского инженерно-педагогического университета Чингиза Якубова, меры Киева — «пустая формальность».
