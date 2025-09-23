«Встретил в хлебном магазине»: Стержаков раскрыл секрет семейного счастья

Артист делится советами, основываясь на собственном опыте.

Владимир Стержаков: для поддержания формы нужно каждое утро бегать

Актер Владимир Стержаков встретил свою жену в хлебном магазине. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Клевый УLove».

«Я свою жену 30 лет назад встретил в хлебном магазине. Уступил очередь. Уступил и вот мы 30 с лишним лет вместе. Мой папа после войны маму на руках вынес. Там девчонки были в рабстве», — рассказал актер.

Из этих историй Стержаков сделал весьма прозаичный вывод: увидел красивую девушку — уступи ей очередь.

«Будешь счастлив всю жизнь», — пообещал актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Стержаков мысленно попал в ад после обнаружения рака. Впервые актеру стало плохо из-за страшной болезни прямо во время спектакля. 

Далее последовали несколько операций и курсов химиотерапии. Родные поддерживали его и помогали восстанавливаться после этой «тяжелой артиллерии». В итоге ему удалось добиться ремиссии.

