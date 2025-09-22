Терапевт Спахов: резкие колебания погоды грозят людям с низким иммунитетом

Резкое похолодание снижает иммунитет и приводит к простуде. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

По словам эксперта, люди достаточно быстро приспосабливаются к изменению температуры воздуха, даже если оно происходит резко. В такое время главное — одеваться по погоде.

Ваша одежда должна обеспечивать комфорт, предотвращая как переохлаждение, так и перегрев. Последнее более опасно: пот, испаряясь, может привести к переохлаждению и простуде.

«Нередко такое переохлаждение из-за испаряющегося с кожи пота, или еще чаще из-за промокших ботинок, для многих нежелательно. Оно реально снижает иммунитет», — объясняет Спахов.

Резкие колебания погоды грозят людям с низким иммунитетом, так как повышают вероятность заболеваний. По словам терапевта, такие люди уже знают о слабостях своего организма и знают, как справляться с изменениями температур.

Также чувствительны к метеоусловиям люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, включая астму, бронхит, ринит и другие.

«Для сердечников эти температурные факторы гораздо менее чувствительны, чем, например, колебания атмосферного давления», — добавил врач.

