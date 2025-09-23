Суд наложил арест на имущество бывшего мэра Плеса

Прокуратура намерена взыскать с Алексея Шевцова более 1 миллиарда рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Продолжение громкой коррупционной истории из Плеса. Суд сегодня наложил арест на имущество бывшего мэра города Алексея Шевцова.

В список попали 150 объектов недвижимости — как жилой, так и коммерческой. Общая цена изъятого — примерно один миллиард 100 миллионов рублей.

Самое удивительное, что Шевцов руководил городом всего пару лет, но даже этого времени ему хватило, чтобы заметно улучшить качество своей жизни.

Впрочем, несмотря на свои небольшие размеры, Плес уже давно входит в топ самых популярных мест у российских туристов. Стоимость ночевки в местных гостиницах порой может посоперничать с неплохими отелями Москвы или Петербурга.

