Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Огнем с высоты бойцы обеспечили безопасный проход пехоты через простреливаемые участки.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Снайперы 38-й бригады подавили огневые точки ВСУ в Запорожской области

Снайперские пары 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» выполнили задачи по огневому прикрытию штурмовых подразделений в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Заняв позиции, они подавили огневые точки противника, мешавшие продвижению пехоты, и обеспечили безопасный проход групп.

Командир подразделения с позывным «Фин» рассказал, что снайперы работают парами: один наблюдает, другой на прикрытии, меняясь каждый час. Днем используется дневной прицел, ночью — тепловизионная насадка. Помимо живой силы, отрабатывают по дронам типа «Баба-яга», для чего берут другое оружие.

Командир роты снайперов с позывным «Печкин» описал один из эпизодов: группу отправили в лесополосу на прикрытие штурмовых подразделений. Задача — держать угол, пока пехота проходит через позиции. В 400 метрах ниже находился опорный пункт ВСУ, откуда пулемет постоянно давил штурмовые группы. В ночное время, когда наши бойцы двигались в антидронных накидках, снайперы выдвинулись на край позиции, подавили пулемет и обеспечили проход.

Корректировка огня и взаимодействие со штурмовиками велись через штатные отечественные системы связи. Благодаря этому подразделения смогли преодолеть открытые участки, захватить позиции и закрепиться на новых рубежах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

21 апр
Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
20 апр
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
Расчет гаубиц Д-30 уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
«Молнии» бьют ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
17 апр
Разминирование освобожденных территорий ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
17 апр
Пункты управления БПЛА уничтожены вместе с живой силой. Лучшее видео из зоны СВО
16 апр
Расчеты ЗУ-23 пресекли атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 апр
Вертолет Ми-28нм на боевом задании. Лучшее видео из зоны СВО
15 апр
Наши FРV-дроны против украинской «Бабы-яги». Лучшее видео из зоны СВО
15 апр
Экипажи «Нона-С» уничтожили группу пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:41
Число пострадавших при обрушении дома в Сызрани увеличилось до 12 человек
9:28
В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе
9:13
«Тренды лишь дополняют стиль»: Наталья Соловей о своих взглядах на моду
8:53
«Люблю»: какие качества Алексея Воробьева нравятся Аиде Гарифуллиной
8:41
«Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии
8:29
В ДНР задержали мошенника, выманившего деньги под видом взятки

Сейчас читают

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов ВСУ
Позиции боевиков ВСУ накрыло «Градом». Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео