«Град» группировки «Центр» уничтожил огневые позиции и живую силу боевиков ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й танковой дивизии нанес удар по позициям украинских формирований на Днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Штурмовые подразделения в ходе наступательных действий выявили огневые точки противника в лесополосе и передали координаты на пункт управления огнем. Расчет РСЗО совершил марш на позицию, развернул боевую машину и навелся на цель. Удар наносился 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Кадры объективного контроля подтвердили точное поражение района сосредоточения огневых позиций и мест скопления живой силы ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

