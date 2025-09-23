В Париже вручили «Золотой мяч»

Награду получил футболист ПСЖ Усман Дембеле.

Определился обладатель главной футбольной награды — «Золотого мяча». Ее получает лучший игрок прошлого сезона. Им стал одноклубник нашего Матвея Сафонова по Пари Сен-Жермен (ПСЖ) — нападающий Усман Дембеле. Вместе с парижанами он выиграл Лигу чемпионов.

Самую престижную награду среди вратарей — приз Льва Яшина — второй год подряд взял итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который тоже выступал за ПСЖ, но покинул команду из-за конфликта с тренером.

