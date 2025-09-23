В России могут отменить обязательное обучение в автошколах

НАС: в РФ нужно отменить обязательное обучение в автошколах

Россиянам могут разрешить сдавать на права без обучения в автошколах. Национальный автомобильный союз хочет вернуть возможность готовиться к экзамену самостоятельно или с частным инструктором. Причем, касается это не только теоретической, но и практической части.

Так было до 2013 года, пока не ввели ограничение. Сегодня в качестве доводов эксперты называют слабую подготовку и незаинтересованность преподавателей в успехах учеников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится для водителей с 1 сентября 2025: госпошлины, запрет на вождение и ТО. С сентября 2025 года смазочные материалы и специальные жидкости для автомобилей, например, уже подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». Все производители, импортеры и продавцы обязаны пройти регистрацию в соответствующей государственной системе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.