Неизвестный попытался прорваться к президенту Польши во время мессы в США

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Правонарушитель был одет в рясу священника, но священнослужителем не являлся. Полиция задержала мужчину.

Что случилось с президентом Польши в США

Фото: www.globallookpress.com/Paul Weaver

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестный мужчина в облачении священника попытался подойти к президенту Польши Каролю Навроцкому во время мессы в соборе Пенсильвании. В США глава европейской страны прибыл накануне с рабочим визитом. О происшествии сообщал телеканал Polsat News.

«Инцидент произошел во время мессы, на которой присутствовал президент Кароль Навроцкий… Мужчину, одетого в рясу, который при этом не являлся священником, вывели со службы», — отметили в эфире.

Во время задержания неизвестного узнали. Служителям полиции он был уже знаком: мужчина не раз пытался сорвать проведение месс, однако прорываться через оцепление к столь важным персонам еще не пробовал — да и рясу священника прежде не надевал.

Ранее в Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий. Об этом сообщал 5-tv.ru. Уточняется, что нововведение будет применимо исключительно для украинцев, поскольку другие иностранцы и до появления закона могли получать социальную поддержку только в случае наличия официальной работы.

До этого сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий выступил против льготных пособий для украинцев, которые не работают. В качестве аргумента лидер страны привел необходимость борьбы с социальным паразитизмом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
«Пальчиком поманил — уже твоя»: кто попадается на удочку брачных аферистов
7:45
«Огромная честь»: экс-помощница Байдена о получении российского гражданства
7:30
«Ланцетом» по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Госдолг Великобритании при Стармере вернулся к пиковым значениям
7:15
«Встретил в хлебном магазине»: Стержаков раскрыл секрет семейного счастья
7:06
Мужчина попытался ослепить пилота вертолета Дональда Трампа лазерной указкой

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
«Поют и будут петь»: Высоцкий выступил против запрета песен Михаила Круга
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год