В Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий
Нововведение аргументировали необходимостью борьбы с социальным паразитизмом.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Сейм Польши принял закон, по которому украинские граждане без работы лишаются социальных пособий. Такое заявление опубликовали на сайте парламента страны.
«Закон предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — указано в публикации.
Уточняется, что нововведение будет применимо исключительно для украинцев, поскольку другие иностранцы и до появления закона могли получать социальную поддержку только в случае наличия официальной работы.
До этого сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий выступил против льготных пособий для украинцев, которые не работают. В качестве аргумента лидер страны привел необходимость борьбы с социальным паразитизмом. Также 25 августа стало известно, что Польша больше не будет предоставлять бесплатное медицинское обслуживание неработающим украинским беженцам.
