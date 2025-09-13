В Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Нововведение аргументировали необходимостью борьбы с социальным паразитизмом.

Почему украинцев могут лишить пособия в Польше

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейм Польши принял закон, по которому украинские граждане без работы лишаются социальных пособий. Такое заявление опубликовали на сайте парламента страны.

«Закон предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — указано в публикации.

Уточняется, что нововведение будет применимо исключительно для украинцев, поскольку другие иностранцы и до появления закона могли получать социальную поддержку только в случае наличия официальной работы.

До этого сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий выступил против льготных пособий для украинцев, которые не работают. В качестве аргумента лидер страны привел необходимость борьбы с социальным паразитизмом. Также 25 августа стало известно, что Польша больше не будет предоставлять бесплатное медицинское обслуживание неработающим украинским беженцам.

Ранее 5-tv.ru писал, Польша вновь пытается испортить отношения РФ и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
Двухлетнего ребенка из России внесли в базу «Миротворца»*
0:50
В Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий
0:32
Таксист отказался везти артиста цирка без бустера из-за его маленького роста
0:15
ЕС официально продлил санкции против России на полгода
23:58
В выходные Землю накроет мощный магнитный шторм
23:40
В Москве реконструировали шесть исторических набережных

Сейчас читают

«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео