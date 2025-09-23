Приставы взыскали почти 160 тысяч рублей со Смольянинова*

Исполнительное производство в отношении артиста завершено, но за ним числится новый штраф.

Как приставы взыскали долг Смольянинова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Задолженность актера Артура Смольянинова* более чем в 155 тысяч рублей была погашена. Об этом 23 сентября со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Согласно материалам ведомства, 21 сентября исполнительное производство было окончено.

«Задолженность Смольянинова погашена», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее, по данным судебных приставов, общая сумма взысканий с актера превышала 159,7 тысячи рублей. Источник агентства уточнил, что за долги приставы арестовали автомобиль Смольянинова.

При этом сейчас за артистом числится долг в размере 3,9 тысячи рублей по исполнительским сборам, связанным с 41 исполнительным производством.

Ранее актер был заочно арестован в России по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах и возбуждении ненависти либо вражды. Он объявлен в международный розыск. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

В январе 2025 года срок следствия по делу Смольянинова продлен, о этом сообщал 5-tv.ru.

* — признан иноагентом в России, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

