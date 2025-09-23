«Природные психологи»: филолог раскрыла секрет заговоров наших бабушек

Филолог Ирина Карабулатова: заговоры-шепотки помогают человеку адаптироваться

Заговорная традиция в русско-славянской культуре занимает особое место, влияя на поведение и ценности людей на протяжении веков. Таким мнением с Life.ru поделилась доктор филологических наук, профессор МГУ Ирина Карабулатова.

По словам эксперта, раньше шепотки были неким «нравственным компасом». Заговоры, как утверждает Карабулатова, способны регулировать внутреннее состояние человека.

Один из примеров этого — слова, с которыми к девочкам когда-то обращались их бабушки: «Расти, коса, до пояса, дочка маму слушайся. Расти, коса, до пят, женихи торопят». По мнению собеседника издания, эта фраза ориентирована на брак. Однако самая важная часть заключена в «Дочка маму слушайся».

«Отказываться от заговорной традиции — это все равно, что отказываться от собственных корней, от кого, что питает витальность этноса», — сказала Ирина Карабулатова.

Эксперт добавила, что также существуют шепотки, активизирующие агрессию или, наоборот, успокаивающие нервы. Поэтому нередко знахарей называют «природными психологами».

Карабулатова добавила, что заговоры полезны как средство сохранения культурной памяти и национальной идентичности. Помимо этого, они обеспечивают эмоциональную поддержку и помогают людям справляться с трудными ситуациями через ритуально структурированную речь.

