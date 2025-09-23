«Природные психологи»: филолог раскрыла секрет заговоров наших бабушек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Шепотки способны регулировать внутреннее состояние человека.

В чем секрет заговоров-шепотков наших бабушек?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филолог Ирина Карабулатова: заговоры-шепотки помогают человеку адаптироваться

Заговорная традиция в русско-славянской культуре занимает особое место, влияя на поведение и ценности людей на протяжении веков. Таким мнением с Life.ru поделилась доктор филологических наук, профессор МГУ Ирина Карабулатова.

По словам эксперта, раньше шепотки были неким «нравственным компасом». Заговоры, как утверждает Карабулатова, способны регулировать внутреннее состояние человека.

Один из примеров этого — слова, с которыми к девочкам когда-то обращались их бабушки: «Расти, коса, до пояса, дочка маму слушайся. Расти, коса, до пят, женихи торопят». По мнению собеседника издания, эта фраза ориентирована на брак. Однако самая важная часть заключена в «Дочка маму слушайся».

«Отказываться от заговорной традиции — это все равно, что отказываться от собственных корней, от кого, что питает витальность этноса», — сказала Ирина Карабулатова.

Эксперт добавила, что также существуют шепотки, активизирующие агрессию или, наоборот, успокаивающие нервы. Поэтому нередко знахарей называют «природными психологами».

Карабулатова добавила, что заговоры полезны как средство сохранения культурной памяти и национальной идентичности. Помимо этого, они обеспечивают эмоциональную поддержку и помогают людям справляться с трудными ситуациями через ритуально структурированную речь.

Ранее, писал 5-tv.ru, какая ошибка акушера заставит страдать пожизненно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Мама не в курсе»: дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва
15:15
«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
15:10
В Совете Федераций одобрили кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ
15:00
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
14:55
Источник жизни: йогурт уменьшает риск преждевременной смерти
14:45
Падчерицы и родные дочери: отца Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

Сейчас читают

На Китай надвигается супертайфун
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год