Жизнь до и после схваток: какая ошибка акушера заставит страдать пожизненно

Сериал «Дыши» осветил теневую сторону акушерства и родов

Если можно было бы отказаться от всего, ради одного желания, чтобы слово «дыши» было услышано всегда и всеми! О насилии в родах, роковых ошибках врачей и рафинированных мамочках, — звезды эксклюзивно поговорили с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Дыши».

Режиссер острого кинопроекта «Дыши» Анна Кузнецова призналась, что в сериале удалось затронуть именно ту тему, о которой не принято говорить публично. Среди женщин, в принципе, не так давно стал обсуждаться такой интимный вопрос, как насилие во время родов. Мол, рожениц долго ставили и продолжают ставить в настолько глупое положение во время процесса появления ребенка, что врач приобретает те полномочия, которых по факту у него нет. Делают женщине еще больнее, выдавливают плод, принудительно обезболивают или, что хуже, при всем перечисленном, не спасают жизнь ее малыша.

«Насилие в родах — это то, что мы слышим часто от своих подруг, то, что мы слышали повсеместно от своих мам… Истории, где ты почему-то превращаешься в кусок мяса в род доме — стали нормальным явлением. Это вопрос очень социальный и актуальный. Тебе можно ничего не объяснять. Говорить — молчи, терпи. С тобой можно делать непонятные манипуляции… Как к этому относиться?» — рассуждает режиссер Анна Кузнецова.

О предназначении акушерок можно написать книгу. Они не просто вторые руки доктора, это, своего рода, «мамочки» процесса. Нести в себе аккуратность, поддержку, внимательность — их миссия! Очень часто акушерки могут подхватить опытного врача в умении быстро реагировать на такие сложности, как обвитие, клиническая смерть, кровотечения… Но, как быть с теми, кто неверным советом оставили ребенка инвалидом или же вовсе не живым?

В частной практике юристов часто оказываются судебные дела, связанные с рождением. Например, совсем недавно ужесточили наказание двум акушеркам, которые консультировали беременную женщину, после чего родившую малыша с тяжелой инвалидностью. Когда ребенок умер, условный срок им заменили на три года лишения свободы. Остается много вопросов, заслуженно ли было обвинять их в смерти, наступившей через два года после рождения? Против акушерок было выдвинуто обвинение статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Потом, у инвалидности также множество факторов, в частности, и генетический… Почему держать удар вынуждена только акушерка?

«У нас главная героиня — акушерка. И все начинается с истории довольно сложных и неуспешных родов. Или вот буквально на днях огласили приговор двум женщинам акушеркам… Есть даже анекдот о том, что у каждого врача личное кладбище есть… Но если врач, который спас сотни детей и потерял одного. Какую судьбу мы для него хотим?» — вопрошает режиссер.

Создатели проекта «Дыши» филигранно подобрали название, которое распаковывает зрителю много граней заложенных смыслов. Мы произносим это слово, когда хотим вернуть к жизни кого-то, а медперсонал роддомов регулярно спасает малышей и мечтает лишь о том, чтобы они начали дышать. Также роженицы постоянно слышат просьбы о том, что нужно дышать, ведь в процессе боли и схваток, последнее о чем женщины вспоминают — это дыхание, которое очень влияет на здоровье ребенка и матери.

Вопрос насилия над женщинами во время родов, который подняли в сериале тоже касается слова «дыши». Иногда пациентки, парализованные болью, не слышат команд врачей, на что те применяют грубые физические меры, чтобы спасти плод. И дыхание могло бы, правда, снизить процент насилия. Но это лишь внутренние опоры, которые мы можем выстраивать вокруг слова «дыши». А в реальности, родильный дом — место, которое, к сожалению, имеет обратную сторону своего прекрасного предназначения.

Певец Илья Гуров считает, что врач и пациент одинаково несут ответственность. И, ключевое, «наказуемость» за ошибку должна быть.

«Подставить никто никого не может. Перед родами подписываются же документы, где черным по белому все прописано. Поэтому любая оплошность — это ответственность, которую нужно нести. В тюрьму, в некоторых случаях, сажать надо!» — размышляет Гуров.

Другие же считают, что результат родов зависит от коммуникации роженицы и акушерки задолго до… Актриса Зоя Бербер, которая год назад стала мамой во второй раз, поддержала эту версию:

«Ты, когда находишь доулу, акушера, врача, вы все должны быть в сговоре — в правильном смысле этого слова. Если тебе не понравилось, как поработала акушерка — ты с ней плохо договорилась!»

Коммерциализация медицины привела к тому, что появилось много «достоинств», которые облегчают путь женщины от «беременной» к статусу «мать». Той же профессии «доула» нет и пяти лет! Разные виды анестезий, психологическая помощь, оборудование и, главное, способов, чтобы родить, стало значительно больше. Роды — это культура в наши дни! Но совершенствуют ли инновации самого человека?

«Мы подвергаем себя и жизнь апгрейду. Современный человек уже рафинированный такой и говорить о естественных родах уже не приходится, потому что мы сами стали неестественными. Даже если мы переедем к этапу „материнство“, то няни, которых часто нанимают — это тоже не действенно…» — утверждает психолог Абравитова.

Комфорт серьезно рафинирует личность, но для рожениц с осложнениями рост технологий — спасение в критические минуты. Например, те проблемы, которые могли забрать жизнь лет двадцать назад, сейчас — являются решаемыми. Особенно, в частных родильных домах. Звездный стилист Роман Громов высказал свою позицию насчет платной медицины:

«Все-таки исход родов не зависит от того, бесплатно вы рожаете или платно за очень большие деньги. Результат одинаковый — ребенок!»

