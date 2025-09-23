Не по-божески: сын американского пастора годами удерживал людей в подвале

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Среди пленников были недееспособные взрослые.

В США сын пастора годами удерживал людей в подвале

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын американского пастора годами удерживал людей в подвале

Сын пастора из Южной Каролины обвиняется в многолетнем удержании четырех взрослых людей в подвале собственного дома. Донни Рэю Берчфилду-младшему предъявлено 16 обвинений, включая незаконное лишение свободы и жестокое обращение с недееспособными взрослыми. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на Генеральную прокуратуру штата.

«Берчфилд определял, когда им можно будет сходить в туалет, контролировал их мобильные телефоны и крал их деньги», — отмечают правоохранительные органы.

Расследование началось 25 июля после смерти одной из недееспособных пленниц в доме в Великобритании. Полиция, прибывшая на место, обнаружила признаки систематических издевательств. Жертвам отказывали в пище и медицинской помощи, а покидать подвал разрешалось только под присмотром обвиняемого.

Среди удерживаемых были супруги, которые были признаны недееспособными, и две женщины, состоявшие с Берчфилдом в отношениях. Одна из них находилась в доме с 2015 года.

Финансовые преступления против пленников включают кражу 11 800 долларов (около 991 тысячи рублей) с банковских счетов жертв. Берчфилд арестован 1 августа и содержится под стражей без права залога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
Даже в Москве? Сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку
13:20
Разработан сенсор для диагностики опасных состояний при диабете
13:12
На страже мозга: ученые нашли способ защититься от болезни Альцгеймера
13:07
ВС России нанесли ответный удар за теракт в Крыму по базе ССО и наемникам ВСУ
12:58
Самые возрастные жених и невеста заключили брак в Москве
12:50
Не по-божески: сын американского пастора годами удерживал людей в подвале

Сейчас читают

Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год