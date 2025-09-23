Самые возрастные жених и невеста заключили брак в Москве

В Москве в 2025 году самой возрастной невестой стала 91-летняя женщина, а самым взрослым женихом — мужчина в возрасте 96 лет. Об этом 22 сентября сообщила глава столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает РИА Новости.

По ее словам, количество браков среди лиц старше 60 лет в столице традиционно невелико. Однако в этом году было зарегистрировано около 1200 браков, где 1258оба супруга были старше 60 лет. При этом в этой возрастной группе в среднем вступает в брак 2% женщин и 3,5% мужчин.

Светлана Уханева отметила, что такие случаи, как 91-летняя невеста и 96-летний жених, не являются массовыми, но привлекают внимание своим необычным возрастом. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста вступающих в брак россиян.

При этом большинство свадеб приходится на возраст от 25 до 34 лет, а средний возраст невест — около 27 лет, женихов — 29-30 лет. Растет популярность «красивых» дат для бракосочетаний, что также влияет на выбор времени регистрации брака.

Эта история показывает, как любовь и семейные отношения важны на любом этапе жизни, а возраст — не помеха для создания семьи.

