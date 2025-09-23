ВС РФ освободили населенный пункт Переездное в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 23 сентября, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что что в понедельник российские войска освободили село Калиновское в Днепропетровской области. Войска группировки «Восток» смогли углубиться в оборону противника и освободили населенный пункт.

Согласно опубликованным данным военного ведомства, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли значительные потери: 295 членов личного состава, три бронемашины, 14 автомобилей, а такэе три единицы полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В воскресенье Вооруженные силы России освободили населенный пункт Муравки, который находится в Донецкой Народной Республике.

