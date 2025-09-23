На страже мозга: ученые нашли способ защититься от болезни Альцгеймера

Дефицит определенного вещества провоцирует накопление токсичных белков.
Гарвардские ученые нашли способ защитить мозг от болезни Альцгеймера
Гарвардские ученые обнаружили ключевую роль лития в защите мозга от болезни Альцгеймера. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и прогрессирующей стадией заболевания уровень этого вещества в мозге значительно снижен.
По данным журнала, анализ тканей мозга умерших пациентов показал прямую связь между дефицитом лития и ускоренным накоплением токсичных белков, ответственных за разрушение связей между нервными клетками и утрату памяти. Литий естественно присутствует в организме, поступает с водой и пищей. Снижение его уровня может быть одним из ранних признаков развития болезни.
Эксперимент на мышах, получавших оротат лития, подтвердил терапевтический эффект: у грызунов замедлилось образование патологических белков, снизилось воспаление в нервной ткани и улучшились когнитивные функции.
Полученные данные открывают путь к клиническим испытаниям на людях, направленным на разработку новых методов профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.
