Продвижение малыми группами: подробности освобождения Переездного в ДНР

Переездное в ДНР освобождали с помощью тактики продвижения малыми группами

На Краснолиманском направлении спецоперации российские войска освободили село Переездное. Противник надежно окопался, в подвалах домов оборудовали двухуровневые бункеры. Но это их не спасло. Как бойцы вскрывают такие укрепрайоны и какие перспективы продвижения у наших подразделений, узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, он сейчас находится на передовой.

Он запомнил каждый дом в этой деревне, каждое дерево и каждый поворот улицы. Настолько она была неудобная и опасная для штурма. Линия железной дороги проходит через весь поселок. Поблизости автомобильная трасса, по которой передвигались ВСУ.

«По опыту мы в дома лезть не стали, потому что мы сталкивались с таким, что они еще и выкапывают в подвалах еще ниже блиндажи», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Темный».

Переездное южнее Северска. Можно сказать, пригород. Дойдя до этого населенного пункта, наши силы перекрыли важную дорогу снабжения противника. Наступление ведут также с севера от Серебрянского лесничества, которое недавно взяли и зачистили. В первые же минуты столкновений стало понятно — противник окопался здесь максимально надежно.

«Враг сидел в подвалах уже разрушенных домов. И даже в этих подвалах всушники ухитрялись вырыть второй подземный этаж. То есть получался бункер в бункере, в который очень сложно что-либо забросить и как-то там врага в этом месте достать», — рассказал корреспондент.

Такие сооружения разрушают мощными взрывами. Мины для этого несут на себе. Беспилотник в небе фиксирует весь процесс. Вот FPV-дрон поднимает крышу у дома, чтобы всушники ушли в подвал. А через несколько часов это подземелье запечатают еще более мощным подрывом, чтобы окончательно подавить очаг сопротивления.

«Между подвалом и домом был организован бункер, выкопан проход, но он был с одним входом. И больше выходов у них не было», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Светлый».

О лихих накатах колоннами бронетехники теперь можно забыть навсегда, говорят бойцы. Любой танк или БМП беспилотники сожгут за несколько минут. В Переездном вовсю применяли новую тактику российских войск — продвижение малыми группами. Это когда бойцы под покровом ночи, двойками и тройками, пробираются в условленные места и там прячутся до сигнала на штурм. Это накопление сил длилось несколько недель.

«Идет непосредственно не наступление массовое, а накопление людей по двойкам, по тройкам в определенной точке», — объяснил командир штурмового взвода с позывным «Лексус».

В финале противник обнаружил у себя под носом немалое количество наших солдат. Предпринимать что-либо было уже поздно. Но всушники отчаянно сопротивлялись.

«Сопротивление было оказано, они просто не хотели сдаваться и уходить», — рассказал «Светлый».

Теперь вражеский гарнизон Северска оказался в отчаянном положении. Даже отходить из него уже поздно. Не исключено, что операция по взятию этого населенного пункта начнется уже очень скоро.

