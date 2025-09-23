Пропавшая в Бангкоке россиянка могла попасть в сексуальное рабство

Психиатр Шуров: пропавшая в Бангкоке россиянка могла попасть в рабство

Пропавшая в Бангкоке 34-летняя Эрика Владыко могла попасть в сексуальное рабство. Поведение женщины также может указывать на возможные психические расстройства, сказал врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru.

Владыко оставила свою четырехлетнюю дочь в отеле и исчезла на несколько дней, что, по словам специалиста, уже является тревожным сигналом.

«Есть ряд веществ, которые применяются, в том числе для подавления воли, — для сексуальной эксплуатации. Огромное количество прецедентов, когда подобные вещества использовались», — подчеркнул врач.

При этом врач предполагает, что Эрика могла не употреблять запрещенные вещества самостоятельно, а ей могли их тайно подсыпать.

Россиянка проживала на острове Самуи, где занималась сдачей жилья туристам. И в начале осени она вместе с дочерью отправилась в Бангкок.

Ночью 13 сентября Эрика покинула отель, оставив ребенка одного, а утром следующего дня девочку нашли сотрудники отеля и передали в детский дом до приезда родственников. Саму Владыко обнаружили спустя неделю, когда она была в другом отеле с мужчиной.

