Трамп начал встречу с Зеленским

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Лидеры двух государств встретились на полях Генассамблеи ООН.

Фото: Reuters/Alexander Drago

Президент США Дональд Трамп проводит встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В начале встречи глава Белого дома назвал ее очень важной.

Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН 23 сентября. На входе в здание он проигнорировал вопрос журналистов о том, собирается ли оказывать давление на Зеленского с целью побудить его к переговорам по урегулированию конфликта с Россией.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась в середине августа в Белом доме. После переговоров в формате тет-а-тет к ним присоединились лидеры европейских стран, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров Великобритании и Италии — Кира Стармера и Джорджу Мелони, а также президентов Франции и Финляндии — Эмманюэля Макрона и Александра Стубба.

Центральной темой обсуждений тогда стала выработка общей позиции по урегулированию конфликта на Украине.

новость дополняется

