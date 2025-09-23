Трамп: сейчас не время обсуждать гарантии безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас слишком рано поднимать тему гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова американского лидера во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Возможно, мы будем говорить об этом позднее. Надеюсь, мы сможем поговорить об этом немного позднее. Немного рано отвечать на этот вопрос», — подчеркнул Трамп, комментируя возможное участие США в формировании гарантий безопасности для Киева.

Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Он оставил без ответа вопрос журналистов о том, планирует ли он оказывать давление на Зеленского с целью ускорить переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией.

Их предыдущая встреча состоялась в середине августа в Вашингтоне. Тогда прошли переговоры в формате тет-а-тет, после чего к обсуждению подключились европейские лидеры. В числе участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии — Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также президенты Франции и Финляндии — Эмманюэль Макрон и Александр Стубб.

Главной темой той встречи стало согласование общей линии действий по урегулированию украинского конфликта и поиск возможных шагов для стабилизации ситуации в регионе.

