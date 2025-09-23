Трамп заявил, что желает России и Украине «всего наилучшего»

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Президент США призвал Киев «начать действовать».

Что сказал сегодня Трамп о России и Украине

Трамп заявил, что желает России и Украине всего наилучшего

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины «пришло время действовать», поскольку, по его мнению, Россия якобы «испытывает экономические проблемы».

Однако он подчеркнул, что независимо от развития ситуации желает и Москве, и Киеву «всего наилучшего».

«В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также американский лидер выразил мнение, что Украина способна и дальше вести боевые действия, если ее продолжит поддерживать Евросоюз. При этом Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью.

