Суд арестовал имущество СПбГУП по иску Генпрокуратуры РФ

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил арест на восемь объектов недвижимости, принадлежащих Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

Как следует из материалов дела в картотеке суда, арест наложен на общежитие вместимостью 1,2 тысячи человек и учебный корпус площадью 46,4 тысяч квадратных метров на улице Фучика, 15, несколько нежилых зданий (корпус № 3 — 490 квадратных метров, танцевальный павильон — 205 квадратных метров, корпус № 4 — 894 квадратных метров) в поселке Ольгино, на Хвойной улице, а также котельную площадью 262,2 квадратных метров.

Выписка из Росеестра свидетельствует, что еще в конце августа судебные приставы ввели по ним запрет регистрации. Кроме того, суд, первое заседание которого назначено на 20 ноября, рассматривает законность регистрации прав собственности Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на общежитие, учебные корпуса и другие объекты.

По мнению Генпрокуратуры, университет перешел в собственность организации незаконно, а сам ректор вуза Александр Запесоцкий обогащается «за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета».

По информации надзора, Запесоцкий заявлял убытки, хотя общая выручка ежегодно росла. Так, например, в 2020 году она составляла 633 миллиона рублей, а в прошлом году превысила один миллиард рублей. Такую схему ректор осуществлял с целью получения финансирования из бюджета, а затем выводил средства на непрофильные расходы.

Сложившаяся ситуация может повлиять на репутацию вуза. Возможно, университет продолжит работу, вероятно, пересмотрев соотношение «бюджетников» и «платников», а его бухгалтерская отчетность станет предметом детального изучения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у экс-мэра Плеса хотят изъять более миллиарда рублей и недвижимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX