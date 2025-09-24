На российских заправках стали ограничивать объемы отпуска бензина

В отдельных регионах России автозаправки начали вводить ограничения на отпуск бензина или продавать исключительно дизельное топливо. По словам участников рынка, с которыми пообщались «Известия», клиентам нередко отпускают лишь по 10-20 литров. Помимо независимых АЗС, к таким мерам приступили и некоторые крупные нефтяные компании. Например, «Лукойл» запретил реализацию бензина в канистрах на ряде точек и приостановил использование топливных карт. Перебои с поставками зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областях. Эксперты объясняют ситуацию сезонным увеличением спроса на фоне сокращения объемов производства

Ограничения

В нескольких регионах автозаправки начали лимитировать объем отпускаемого бензина или продавать только дизель. Об этом «Известиям» сообщили представители отрасли.

«Уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов. Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя либо временно продавать только дизель. Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками. В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока», — отметил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Как уточняли в НТС, признаки дефицита были зафиксированы более чем в десяти регионах. Рынок сообщал о задержках в отгрузках с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Информацию об ограничениях подтвердили представители бизнеса из Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областей.

Сезонные проблемы

Еще 22 сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о временных сложностях с топливом в регионе и выразил уверенность, что ситуация скоро стабилизируется.

По мнению представителя топливной отрасли из Ленинградской области, ключевой причиной приостановки продаж стала высокая стоимость топлива. Некоторые владельцы предпочли временно закрыть АЗС, рассчитывая, что цены снизятся, и они смогут снова закупить продукцию дешевле. Более крупные участники рынка постарались заранее создать резервы для компенсации роста цен.

Помимо независимых сетей, ограничения ввели и вертикально-интегрированные компании. В частности, «Лукойл» на части столичных АЗС запретил продажу бензина в канистрах, а в Нижнем Новгороде приостановил обслуживание топливных карт.

В июле власти ограничили экспорт бензина до 31 августа для нефтеперерабатывающих предприятий, позже действие меры продлили на сентябрь. 23 сентября стало известно, что рассматривается продление запрета для всех участников рынка, а также введение ограничений на экспорт дизеля до конца 2025 года.

Цены на бензин

По имеющимся данным, в начале сентября стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже достигла рекордных 82,3 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 стоил более 70,6 тысячи рублей. К 23 сентября цена на Аи-95 составила 78,2 тысячи рублей, а на Аи-92 — 74,6 тысячи рублей.

Источник «Известий» в отрасли сообщил, что действующая система биржевой торговли способствует росту цен. На бирже зарегистрировано более тысячи покупателей, а объем предложения по некоторым базисам крайне мал. При этом установлен норматив — 15% от общего объема производства бензина должно направляться на биржу. В результате топливо выкупают буквально за минуты.

Власти стараются не допускать превышения роста розничных цен над инфляцией. Этого добиваются через регуляторное давление — в первую очередь, со стороны ФАС — на нефтяные компании. Такая система вынуждает розничные сети закладывать в стоимость риски от ценовых перекосов, поэтому снижение цен часто не происходит даже при наличии условий, пояснили в НТС.

21 августа Приморский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку и в ФАС, выразив обеспокоенность дисбалансом между оптовыми и розничными ценами на Аи-92 и Аи-95, а также резким сокращением поставок с НПЗ Дальнего Востока и Восточной Сибири.

«В середине сентября сообщалось о случаях дефицита бензина и перебоях с его поставками в таких регионах, как Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области, а также в Крыму, на Дальнем Востоке, Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке. При этом сообщается о разных формах ограничений, где-то они касаются объема отгрузки на одного посетителя. Некоторые независимые АЗС временно закрываются или не могут работать из-за отсутствия топлива, а в ряде регионов ограничения еще не были официально введены, но люди замечают объявления на заправках о снижении поставок и закрытии некоторых точек», — сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Среди причин — рост внутреннего спроса в сезон отпусков и уборки урожая, ремонтные работы на НПЗ и другие.

Для поддержки топливной доступности аналитик предложил использовать субсидии, упрощенную логистику для удаленных регионов, регулирование экспорта и внутренних отгрузок, а также ускорение ремонта и строительство новых мощностей НПЗ.

Почему биржевая стоимость АИ-95 в Приморье резко выросла

На Дальнем Востоке топливный кризис усилился из-за нехватки перерабатывающих мощностей и высоких логистических издержек</p>

«Правительство действует оперативно и использует весь арсенал доступных инструментов для защиты интересов отечественных потребителей. Жесткое экспортное регулирование уже доказало свою эффективность в стабилизации биржевых цен и направлено на приоритетное насыщение внутреннего рынка. Ограничения на экспорт позволяют осуществлять поддержку ключевых отраслей — сохранить доступность топлива для российских фермеров, транспортных организаций и обычных водителей, что критически важно для бесперебойной работы экономики», — заявил член экспертного совета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

В долгосрочной перспективе, по его мнению, важно обеспечить стратегическую устойчивость за счет создания резервов топлива, способных компенсировать подобные кризисы.

