В многоквартирном доме в Тольятти произошел хлопок газа

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Из здания эвакуировано 80 человек.

Что произошло в многоквартирном доме в Тольятти этой ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Тольятти в одном из многоквартирных домов произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, пострадавших нет, эвакуировано порядка 80 человек.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты ведомства, которые организовали работу по ликвидации последствий инцидента. Ведется проверка состояния инженерных коммуникаций здания и выясняется причина хлопка.

На кадрах, которые расходятся по соцсетям, видно, как от хлопка пострадал балкон в одной из квартир. Фрагменты окон валяются на дороге под домом. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Краснодарском крае загорелся пассажирский поезд. По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, пожар вспыхнул в двух вагонах в 12:29 по местному времени между станциями Деревянковка и Албаши. На момент инцидента в поезде находились 56 пассажиров, которые были оперативно эвакуированы.

На место происшествия был направлен пожарный поезд. Открытое горение было полностью ликвидировано к 13:46, а к 15:27 пожар был окончательно потушен. В ликвидации возгорания принимали участие 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники.

