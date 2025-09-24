Илья Резник предрек большое будущее победителю «Интервидения-2025»

Народный артист РФ Илья Резник прокомментировал талант вьетнамского исполнителя Дык Фука, который одержал победу в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» в России. Композитор предрек ему большое будущее, сообщает URA.RU

Резник отметил, что во Вьетнаме Дык Фука однозначно ждет хорошая карьера. Тем не менее, будущее артистов, как правило, зависит от случая. В качестве примера народный артист привел свою песню «Старинные часы». По его словам, он написал ее за 20 минут, и никак не ожидал, что она станет настоящим хитом.

«Я „Старинные часы“ написал за двадцать минут. Я и не мог в тот момент предположить, что она станет такой популярной. А ее поют на протяжении уже многих десятилетий. Пути Господни, как известно, неисповедимы», — говорит Илья Резник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Резник напомнил, что победу Дык Фука он предсказал сразу же, как только прослушал всех исполнителей «Интервидения». После этого он сказал любимой супруге, что именно вьетнамский певец станет победителем конкурса. По его мнению, Дык Фук сразу выделялся среди других.

При этом народный артист дал вьетнамскому певцу несколько советов на будущее.

«Должна быть хорошая аранжировка. Важно, чтобы были хорошие продюсеры. Очень важно, насколько они порядочные, насколько они талантливые, насколько у них фантазия работает. Когда совпадают все компоненты, то происходит рождение большого артиста. Я от всей души желаю, чтобы у Дык Фука все сложилось», — пожелал Дык Фуку Резник.

