Илья Резник предрек большое будущее победителю «Интервидения-2025»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Народный артист РФ напомнил, что победу вьетнамскому певцу он предсказал сразу же.

Что ждет Дык Фука после победы в «Интервидении-2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РФ Илья Резник прокомментировал талант вьетнамского исполнителя Дык Фука, который одержал победу в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» в России. Композитор предрек ему большое будущее, сообщает URA.RU

Резник отметил, что во Вьетнаме Дык Фука однозначно ждет хорошая карьера. Тем не менее, будущее артистов, как правило, зависит от случая. В качестве примера народный артист привел свою песню «Старинные часы». По его словам, он написал ее за 20 минут, и никак не ожидал, что она станет настоящим хитом.

«Я „Старинные часы“ написал за двадцать минут. Я и не мог в тот момент предположить, что она станет такой популярной. А ее поют на протяжении уже многих десятилетий. Пути Господни, как известно, неисповедимы», — говорит Илья Резник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Резник напомнил, что победу Дык Фука он предсказал сразу же, как только прослушал всех исполнителей «Интервидения». После этого он сказал любимой супруге, что именно вьетнамский певец станет победителем конкурса. По его мнению, Дык Фук сразу выделялся среди других.

При этом народный артист дал вьетнамскому певцу несколько советов на будущее.

«Должна быть хорошая аранжировка. Важно, чтобы были хорошие продюсеры. Очень важно, насколько они порядочные, насколько они талантливые, насколько у них фантазия работает. Когда совпадают все компоненты, то происходит рождение большого артиста. Я от всей души желаю, чтобы у Дык Фука все сложилось», — пожелал Дык Фуку Резник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как победитель «Интервидения» оценил номера других конкурсантов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

 

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН
5:07
Тайфун «Рагаса» на востоке Тайваня унес жизни 14 человек
4:56
Средняя российская зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тысячи рублей
4:37
Пожар в Новосибирском зоопарке полностью ликвидирован
4:15
Илья Резник предрек большое будущее победителю «Интервидения-2025»
3:56
Подождут на улице? В Госдуме хотят запретить вход с собаками в кафе и магазины

Сейчас читают

Трамп заявил, что желает России и Украине «всего наилучшего»
Суд лишил родительских прав россиянку, родившую в туалете аэропорта в Турции
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео