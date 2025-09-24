Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из здания суда в Петербурге

Необычное происшествие в Петербурге. Прямо из здания суда сбежал скандально известный Борис Авакян — бывший чиновник Росимущества и Росреестра. Его хотели отправить под стражу по обвинению в неуплате таможенных платежей. Но когда в заседании объявили перерыв, Авакян отпросился покурить, вышел на улицу и скрылся.

«Он человек неординарный, нестандартно мыслящий. Поступок для меня его не удивителен. Думаю, что будут еще новости… Желаю удачи тем, кто его ищет», — сообщила адвокат Авакяна Наталья Черникова.

После побега Авакян сообщил, что находится в консульстве Армении в Петербурге и хочет, чтобы его этапировали в Ереван. Нюанс в том, что на родине он является фигурантом другого уголовного дела — за незаконное пересечение границы и отмывание денег. Однако виновным себя — ни в Армении, ни в России — он не признает и всячески затягивает расследование.

Недавно Авакян изъявил желание отправиться на СВО, из-за чего дело было приостановлено. Сейчас он объявлен в розыск.

