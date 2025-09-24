Спасли 15 детей: раскрыты подробности эвакуации жителей пострадавшего в результате хлопка дома в Тольятти

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

В здании повреждены межкомнатные перегородки трех квартир, а также остекление оконных рам.

Какой итог инцидента в Тольятти

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из дома в Тольятти, где произошел хлопок газа, спасли 15 детей

После резкого хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома в Тольятти сотрудники МЧС спасли 15 детей, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По прибытии подразделений МЧС России было установлено, что взрыв газовой смеси не привел к последующему возгоранию, однако были нанесены значительные повреждения внутриквартирному пространству трех жилых помещений, включая разрушение межквартирных перегородок. Кроме того, был выбиты стекла оконных рам соседних квартир.

Несмотря на произошедший инцидент, погибших и пострадавших среди жильцов нет.

Все эвакуированные (80 человек, включая 15 детей. — Прим. ред.) были размещены в пункте временного пребывания (ПВР), организованном администрацией района на территории ближайшей школы. 

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которым предстоит выяснить точную причину произошедшего инцидента. Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 60 человек и 21 единица техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в новосибирском зоопарке полностью ликвидировали пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:05
Как запретить трансплантацию своих органов после смерти — советы юриста
6:50
Не сдавших ГИА девятиклассников будут обучать рабочим профессиям
6:50
На российских заправках стали ограничивать объемы отпуска бензина
6:50
Федорины вечерки: что можно и нельзя делать 24 сентября
6:35
Двухлетнего ребенка спасли в Дагестане с помощью дрона
6:28
Спасли 15 детей: раскрыты подробности эвакуации жителей пострадавшего в результате хлопка дома в Тольятти

Сейчас читают

Суд лишил родительских прав россиянку, родившую в туалете аэропорта в Турции
«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео