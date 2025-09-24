Спасли 15 детей: раскрыты подробности эвакуации жителей пострадавшего в результате хлопка дома в Тольятти

Из дома в Тольятти, где произошел хлопок газа, спасли 15 детей

После резкого хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома в Тольятти сотрудники МЧС спасли 15 детей, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По прибытии подразделений МЧС России было установлено, что взрыв газовой смеси не привел к последующему возгоранию, однако были нанесены значительные повреждения внутриквартирному пространству трех жилых помещений, включая разрушение межквартирных перегородок. Кроме того, был выбиты стекла оконных рам соседних квартир.

Несмотря на произошедший инцидент, погибших и пострадавших среди жильцов нет.

Все эвакуированные (80 человек, включая 15 детей. — Прим. ред.) были размещены в пункте временного пребывания (ПВР), организованном администрацией района на территории ближайшей школы.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которым предстоит выяснить точную причину произошедшего инцидента. Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 60 человек и 21 единица техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в новосибирском зоопарке полностью ликвидировали пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX