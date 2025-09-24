«Отправляют на мясо»: почему боевики ВСУ массово покидают части

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Среди бунтующих много мужчин старше 50 лет.

Почему боевики ВСУ хотят массово покидают части

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевики ВСУ массово покидают части из-за решений командования

В ремонтном батальоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове боевики массово покидают часть из-за недовольства решением командования о переводе специалистов в штурмовые подразделения. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — приводит издание слова одного из боевиков.

По словам источника, такое распоряжение получили 20 человек, в том числе сотрудники мастерской по ремонту дронов, среди которых много мужчин старше 50 лет. Он характеризует эти меры как абсурдные и отмечает рост случаев самовольного оставления части среди бойцов.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ перебрасывают наиболее дееспособных бойцов для «затыкания дыр» на фронте. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в августе констатировал полное сохранение стратегической инициативы за российскими войсками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Принял близко к сердцу: подарок Путина Китаю заставил Трампа нервничать
8:22
«Это не тайна»: на что Шура готов пойти ради возможности выступать на сцене
8:10
«Отправляют на мясо»: почему боевики ВСУ массово покидают части
8:05
Российские силы ПВО перехватили 70 беспилотников украинских боевиков за ночь
8:00
Пластика, травля и музыка: трудный путь Дык Фука к победе на «Интервидении-2025»
7:48
В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области

Сейчас читают

Суд лишил родительских прав россиянку, родившую в туалете аэропорта в Турции
«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео