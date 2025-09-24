Боевики ВСУ массово покидают части из-за решений командования

В ремонтном батальоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове боевики массово покидают часть из-за недовольства решением командования о переводе специалистов в штурмовые подразделения. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — приводит издание слова одного из боевиков.

По словам источника, такое распоряжение получили 20 человек, в том числе сотрудники мастерской по ремонту дронов, среди которых много мужчин старше 50 лет. Он характеризует эти меры как абсурдные и отмечает рост случаев самовольного оставления части среди бойцов.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ перебрасывают наиболее дееспособных бойцов для «затыкания дыр» на фронте. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в августе констатировал полное сохранение стратегической инициативы за российскими войсками.

