Балансировка бюджета: Минфин планирует налоговые изменения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 61 0

При этом льготная ставка сохранится для продуктов питания и других социально значимых товаров.

Увеличение НДС в РФ

Фото: © РИА Новости/Владимир Баранов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минфин планирует налоговые изменения

В 2026 году в России планируется повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. В среду, 24 сентября, Минфин РФ внес в правительство проект документа, с материалами которого ознакомились «Известия».

Поправки намерены включить в состав бюджетного пакета и ввести в действие с января 2026 года. Главная цель корректировок — сбалансировать бюджет и обеспечить выполнение социальных обязательств государства.

«Повышение НДС призвано сбалансировать бюджет и станет важным источником доходов. Но вместе с тем дополнительная налоговая нагрузка ложится на предприятия, ограничивая их инвестиционные возможности», — пояснила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Льготная ставка в размере 10% сохранится. Она будет действовать в отношении социально значимых товаров, включая продукты питания, медикаменты, медицинскую продукцию и детские товары.

Экономист Андрей Бархота отметил, что налоговое ужесточение связано с напряженной ситуацией в сфере государственных финансов. По его словам, расходы бюджета в первом полугодии выполнены в полном объеме, чего раньше не наблюдалось. Это, по оценке эксперта, указывает на вероятность увеличения дефицита.

«Вместе с тем эта мера позволит увеличить налоговые доходы бюджета — наиболее стабильный источник поступлений. Рост ставки НДС на 2 п. п. способен принести дополнительно до 600 млрд рублей в год при сохранении текущей деловой активности и розничных продаж», — добавил Бархота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
Найденные в болоте останки американки опознали спустя 50 лет
9:45
Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные ИИ-платформы
9:40
Минфин введет налог в пять процентов от принятых ставок для букмекеров
9:35
«Ничего не будет»: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского
9:30
«Я пас»: певец IVAN назвал, при каких обстоятельствах пойдет в горы
9:30
Минфин снизит порог уплаты НДС для бизнеса до 10 млн рублей в год

Сейчас читают

«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео