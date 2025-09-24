Минфин снизит порог уплаты НДС для бизнеса до 10 млн рублей в год

Борис Сатаров
Поправки в Налоговый кодекс хотят внести в рамках бюджетного пакета с 2026 года.

Порог уплаты НДС для бизнеса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Власти намерены сократить порог по уплате налога на добавленную стоимость для малого и среднего бизнеса с 60 миллионов до 10 миллионов рублей в год. Новые правила предполагается ввести с января 2026 года после внесения поправок в Налоговый кодекс.

В настоящее время компании на упрощенной системе налогообложения обязаны переходить на уплату НДС, если их доход за предыдущий год превышает 60 миллионов рублей. После корректировки этот лимит уменьшится в шесть раз.

В Минфине уточнили, что мера направлена на борьбу со схемами дробления бизнеса, которые используются для минимизации налоговой нагрузки. Снижение порога должно ограничить подобные практики и сделать переход растущих предприятий к общему режиму более постепенным.

По расчетам ведомства, после вступления поправок в силу количество компаний, обязанных платить НДС, вырастет значительно. Если сейчас налог уплачивают 3,6% компаний на упрощенке, то после изменений их доля увеличится до 15%.

